135 000 petits Djiboutiens sur le chemin de l’école

Hier, dimanche 10 septembre 2017, la rentrée scolaire s’est effectuée sur l’ensemble du territoire national pour les élèves du cycle primaire. Cette année, ce sont près de 135 000 élèves qui sont inscrits à l’école fondamentale. Ce lundi, les élèves du lycée général et de l’Enseignement fondamental retourneront à leurs chères études et seront suivis de ceux des CEM. Le ministre de l’Education nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, qui s’est adressé samedi soir au corps enseignant mais aussi aux élèves ainsi qu’aux parents dans un discours radiotélévisé, a commencé hier sa traditionnelle tournée de la rentrée par les écoles d’Ali-Sabieh. Accompagné des plus hauts responsables de son département, il fera ainsi le tour des écoles de la République pour s’assurer que toutes les conditions sont réunies partout sur le territoire national. A Djibouti, l’école est obligatoire pour chaque enfant âgé de 6 à 16 ans. Et la rentrée des classes est l’un des événements majeurs du pays. Après une longue pause estivale, les enfants reprennent le chemin des écoles. Certains, les tout petits, découvrent pour la première fois cet univers, non sans appréhension d’ailleurs car on ne sait pas vraiment ce qui nous attend quand on franchit pour la première fois la porte d’une école mais en général, cette petite crainte s’en va dès le premier jour et, à partir de la première leçon, c’est une nouvelle aventure qui commence.