10 ème édition de « La Course de la Paix » : Pari réussi pour les organisateurs

L’association Avenir pour l’espoir (APE) du quartier djebel a organisé vendredi dernier devant l’école d’Ambouli 1, la 10ème édition de la “Course de la Paix”.

Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, la maire de la ville de Djibouti, Mme fatouma Awaleh Osman, le secrétaire général du secrétariat d’état à la jeunesse et aux sports ainsi que le président de l’APE, M. Moustapha Hassan Ahmed ont pris part à cet événement sportif.

Le député Houssein Ali, ainsi que les cadres et notables issus de ce quartier de la capitale ont également été présents lors de cette manifestation sportive. Pas moins de 200 jeunes, répartis en 4 catégories (minimes filles et garçons, cadets et juniors garçons) ont concouru lors de cette compétition.

Cette rencontre sportive, dédiée à la paix, a pu voir le jour grâce à l’appui de nombreux partenaires parmi lesquels leMinistère de l’Education nationale, du Secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports et de la Mairie de Djibouti. C’est le jeune Elmi Mahamoud qui a remporté la première place dans la catégorie minime garçon, tandis que la jeune Dayibo Mahamoud Farah, elle, a décroché la première place côté minime filles. Pour ce qui est de la catégorie cadet garçons, c’est le jeune Aden Hassan Robleh qui s’est classé premier. Mahamoud Elmi s’est emparé quant à lui de la première place dans la catégorie junior.

A l’issue de la cérémonie de remise de médaille aux vainqueurs de la course, plusieurs personnalités se sont succédé au micro pour saluer le succès de cette manifestation sportive. La maire de la ville de Djibouti capitale, Mme Fatouma Awaleh, qui a pris la parole en premier, a félicité les membres de l’association APE pour l’organisation de cette course qui est à sa dixième édition. “L’association APE, a-t-elle dit, a démontré aujourd’hui sa détermination à faire de Djebel un quartier qui bouge et qui fait de sa jeunesse, sa priorité”. “Je suis réellement impressionné par la réussite de cet événement. Je vois devant moi tout un quartier uni et solidaire”, a-t-elle remarqué avant d’appeler les autres quartiers de la capitale à initier des animations sportives similaires.

Le président de l’APE, M. Moustapha Hassan Ahmed, a pour sa part indiqué que cet évènement sportif est organisé chaque année à pareil date par l’association qu’il préside.

“A l’occasion d’une telle cérémonie, il me semble toujours important de rappeler la volonté de l’APE d’agir pour le bien des habitants de notre quartier Djebel.Nous sommes déterminés à perpétuer cette animation sportive pour nos jeunes. Car la jeunesse est notre avenir, notre force, notre chance”, a-t-il martelé. M. Moustapha Hassan Ahmed a par ailleurs tenu à remercier les adhérents de l’association APE qui, selon lui, n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement.

“Je voudrais pour conclure, vous dire que l’APE est aujourd’hui une structure qui avance. Elle avance parce qu’elle a des visions et des perspectives. Elle avance parce qu’elle donne surtout de l’espoir”, a-t-il conclu ses propos.

Quant au ministre de l’Education nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, natif du quartier Djebel, il n’a pas caché sa fierté d’être parmi les siens le temps d’une course qui grandit année après année. “Aujourd’hui, mon quartier Djebel a démontré que cette course doit être désormais considérée comme étant un événement sportif National”, a indiqué le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud.

“Je tiens à féliciter le président et les membres de l’APE pour l’organisation chaque année de cette manifestation qui cultive l’esprit de solidarité et constitue un bouclier contre l’oisiveté de la jeunesse”, a-t-il notamment souligné.